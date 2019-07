Belg (64) komt om het leven bij crash van zweefvliegtuig in Franse Alpen

Bij de crash van een zweefvliegtuig in de Franse Alpen zijn dinsdagavond twee mensen om het leven gekomen, onder wie een 64-jarige Belg.

Het zweefvliegtuig was opgestegen op het vliegveld van Sisteron-Vaumeilh, en stortte dinsdagavond omstreeks 21 uur enkele kilometers verder vanop 1.200 meter hoogte neer in een bos nabij Valernes, een dorp een tiental kilometers ten zuiden van Gap. Daarbij kwamen twee mensen om het leven: een 64-jarige Belg die het zweefvliegtuig bestuurde, en zijn passagier, een 67-jarige Nederlander.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de crash is. De luchtvaartpolitie van Marseille-Provence is een onderzoek gestart.