Een week lang organiseert online afstandsonderwijsplatform D-Teach een taalkamp voor de kinderen van Limburgse expats. De Limburgse Elena Leinders (7) is een van hen.

“Dit is mijn tweede keer op het kamp en ik vind het echt zo leuk”, vertelt Elena. Haar roots liggen in het Limburgse Bree maar ze woont al sinds haar geboorte in het Chinese Hongkong. Haar moeder, Katrien ...