Urban explorer dringt verlaten textielfabriek binnen en ontdekt oude, nog werkende computers

Een urban explorer heeft onlangs een verlaten textielfabriek op een onbekende locatie in Litouwen bezocht. De man drong het griezelige, stoffige gebouw binnen via het dak en trof een gigantische lege fabriek aan. Tijdens zijn speurtocht kwam hij in een serverruimte terecht. Tot zijn verbazing werkten de antieke computers nog en kon hij zelfs inloggen in het systeem. “Net een scène uit Stranger Things”, klinkt het in een reactie op de opmerkelijke beelden.