Twee buitenbrandjes in Maasland: brandfase geel blijft gelden

Lanaken / Maasmechelen -

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn bij de hulpdiensten twee buitenbranden in het Maasland binnengekomen. De eerste melding was rond 23.15 uur vanuit de Heirstraat in Opgrimbie. Toen de brandweer arriveerde, hadden omstaanders het vuurtje al geblust. Ruim twee uur later - rond 1.45 uur - werd op de Kiezelweg in Veldwezelt een twee brandje opgemerkt. Ook hier was het vuur snel geblust.