Wandelen onder een regenboog van ballonnen in Parijs

In de Parijse wijk Bercy vind je nog heel de zomer een bijzondere installatie terug van de Portugese kunstenares Patricia Cunha waarvoor niet minder dan 3.200 ballonnen werden gebruikt. Ideaal voor fotogenieke vakantiekiekjes op Instagram.

De Cour Saint-Emilion in Bercy Village, een entertainmentdistrict in Parijs met winkels en restaurants in voormalige wijnmagazijnen, wordt tijdens de gehele zomer opgefleurd door ballonnen. De kunstinstallatie kreeg de naam ‘Bubble sky’ mee en is bijzonder fotogeniek om mee uit te pakken op Instagram.

Het gaat om een tweehonderd meter lange sliert van ballonnen in zes kleuren, die vijf meter hoog boven de hoofden van de bezoekers zweeft. Voor wie daar niet genoeg van kan krijgen, is er ook een ‘Bubble pool’ waar je tussen de ballonnen kunt duiken. Dat alles valt nog tot 31 augustus te bewonderen.