Philippe Gilbert en Remco Evenepoel vieren nog tijdens de Tour terugkeer in competitie in Italiaanse rittenkoers

Deceuninck-Quick Step komt volgende week woensdag met Philippe Gilbert en Remco Evenepoel aan het vertrek van de tweede editie van de Adriatica Ionica, een vijfdaagse rittenkoers in Italië (24-28 juli).

“Het is mijn eerste rittenkoers in meer dan een jaar in Italië”, blikte Gilbert vooruit, die liever momenteel de Tour had gereden, maar in laatste instantie afviel. “Een mooie koers om het tweede deel van het seizoen op gang te schieten. Ik heb enkele van mijn grootste zeges in Italië behaald en koers er graag, wil het team helpen en zien hoe mijn conditie ervoor staat.”

Ook Remco Evenepoel is er opnieuw bij. De neoprof reed zijn laatste wedstrijden eind juni op het BK en trok vervolgens op hoogtestage. “Ik kijk er naar uit om weer te koersen. Ik weet niet hoe mijn vorm is na de hoogtestage in Livigno. Natuurlijk sta ik gemotiveerd aan de start en hopelijk kunnen we met de ploeg enkele mooie resultaten boeken.”

Ploegleider Klaas Lodewyck had alvast goede moed. “We hebben een sterke ploeg. Alvaro (Hodeg, red.) is onze man voor de sprints. Philippe heeft veel ervaring en zijn aanwezigheid is van grote meerwaarde voor de ploeg. Remco en James (Knox, red.) mogen hun benen testen op de Tre Cime di Lavaredo. Het is een zware klim, maar we leggen ze geen druk op.”

De Colombiaan Ivan Ramiro Sosa won vorig jaar de eerste editie van de Adriatica Ionica Race.

. Selectie Deceuninck-Quick Step

Remco Evenepoel (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Alvaro Hodeg (Col), Mikkel Honoré (Den), James Knox (GBr), Davide Martinelli (Ita), Florian Sénéchal (Fra)