Stenengooiers van Meulenberg krijgen 40 en 18 maanden cel

Woensdagochtend zijn in de rechtbank van Hasselt een 35-jarige en 43-jarige Houthalenaar veroordeeld tot 40 maanden en 18 maanden cel voor hun aandeel in de rellen van Meulenberg. In oktober 2013 raakte daarbij agent Mario Ghijs zwaargewond toen hij een steen tegen zijn hoofd kreeg.