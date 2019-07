Roberto Cavalli verkeerde de afgelopen maanden in woelig water. Het Italiaanse modehuis bungelde op de rand van de financiële afgrond en het zag ook zijn creatief directeur vertrekken. Maar er is nu een overnemer gevonden.

Roberto Cavalli is van de ondergang gered en wel door Vision Investment Co., een investeringsbedrijf dat in handen is van Hussain Sajwani, een miljardair uit Dubai. Hij zou nu honderd procent van de aandelen van het modehuis in handen hebben. Dat meldt vakblad Women’s Wear Daily.

Het ging al sinds 2018 flink bergaf met Roberto Cavalli. Het modehuis zat al een tijdje in de schulden en leek er niet in te slagen het tij te keren. Het zag zich genoodzaakt zijn Amerikaanse vestigingen te sluiten en CEO Salvatore Tramuto en creatief directeur Paul Surridge verlieten het zinkende schip.

Het Italiaanse bedrijf Clessidra nam in 2015 nog negentig procent van de aandelen over van oprichter Roberto Cavalli. Toen werd het modehuis op een waarde van 390 miljoen euro geschat. Hoeveel Vision Investment Co. heeft betaald, is voorlopig nog niet geweten.