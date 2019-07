Ook Cambodja stuurt tonnen plastic afval terug naar afzender

Cambodja is van plan om 83 containers gevuld met plastic afval terug te sturen naar het land waar het vandaan komt. De importeur zal ook een boete krijgen. Dat heeft het ministerie van Milieu woensdag laten weten nadat de containers ontdekt werden.

De containers bevinden zich in de haven van Sihanoukville, in het zuidwesten van het land. Ze zitten vol met afgedankt plastic materiaal. De autoriteiten zijn de oorsprong van het afval aan het onderzoeken, zodat het terug gestuurd kan worden naar het land of de landen waar het vandaan komt, laat de woordvoerder van het ministerie weten. “De autoriteiten zullen ontdekken waar deze met afval gevulde containers vandaan komen. We zullen - zoals onze wetten het voorschrijven - het bedrijf dat dit afval heeft geïmporteerd, beboeten”, verklaart Neth Pheaktra. “Cambodja is geen stortplaats.”

Sinds 1999 is de invoer van huishoudelijk en gevaarlijk afval uit het buitenland verboden in het land. Wie dat toch doet, riskeert een boete of zelfs een gevangenisstraf. Het is wel altijd onduidelijk geweest of plastic ook onder dat besluit valt.

De aankondiging van het ministerie van Milieu komt nu er in Zuidoost-Aziatische landen steeds meer kritiek komt op de invoer van afval uit geïndustrialiseerde landen. Eerder deze maand liet Indonesië al weten dat meer dan 210 ton afval teruggestuurd zal worden naar Australië.

