Eén op drie 70-plussers gaat 3 jaar lang niet naar tandarts

Tussen 2015 en 2017 heeft één op de drie 70-plussers geen enkele keer de tandarts bezocht, zo blijkt uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Die pleiten voor onder andere een gestructureerd beleid rond mond- en tandzorg in woonzorgcentra en een concrete rol voor mondhygiënisten.

Het percentage ouderen zonder tandzorg stijgt van iets meer dan een kwart van de 70- tot 79-jarigen (27,3 procent) tot meer dan de helft van de 90-plussers (55,6 procent), aldus de Onafhankelijke Ziekenfondsen. De helft van de 70-plussers ging tussen 2015 en 2017 wel regelmatig naar de tandarts.

Grote verschillen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen stelden wel een groot verschil vast tussen ouderen die nog zelfstandig thuis wonen zonder thuiszorg en ouderen in woonzorgcentra of met thuisverzorging. Van die eerste groep ging 7 op de 10 op tandartsbezoek, tegen 4 of 5 op de 10 van de tweede groep. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen komt dat door de gezondheid van de ouderen zelf, maar ook door onder meer een gebrek aan infrastructuur in woonzorgcentra, het vervoer en de kostprijs ervan naar de tandartspraktijk en ook angst bij de ouderen voor de tandarts.

De 70-plussers die wel een tandarts zagen, kregen vooral preventieve en bewarende verzorging. Een op de 3 kreeg preventieve verzorging zoals mondonderzoek en tandsteenverwijdering. Een op de 5 kreeg bewarende verzorging zoals het opvullen van gaatjes. Een tand(wortel) laten trekken of het plaatsen of laten behandelen van een gebitsprothese, komt dan weer amper voor, klinkt het.

Ouderen in een woonzorgcentrum of met thuiszorg, kregen amper regelmatige preventieve mond- en tandzorg. Slechts 1 op de 10 ouderen in een woonzorgcentrum en minder dan 2 op de 10 thuiswonende ouderen met thuiszorg.

Mondhygiënisten

In een persbericht wijzen de Onafhankelijke Ziekenfondsen nog op het belang van de mond- en tandzorg, die essentieel is voor zowel de mondgezondheid als algemene gezondheid. Ze pleiten voor een betaalbaar aangepast vervoer naar de tandarts en de evaluatie en uitbreiding van projecten zoals de mobiele tandartspraktijken. “Ook de mondhygiënisten moeten een concrete rol krijgen”, klinkt het. “Want zij hebben het perfecte profiel om een performant, preventief mondzorgbeleid uit te stippelen binnen zorginstellingen en -organisaties.”