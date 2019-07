De eerste regering is een feit, maar Gwendolyn Rutten loopt blauwtje in Brussel

Een ultieme poging van Gwendolyn Rutten om MR mee aan boord van de Brusselse regering te hijsen, is op niets uitgedraaid. De Open VLD-voorzitster kwam zich in Brussel zelf met de onderhandelingen moeien, maar stuitte op een afgemeten “non” bij de Franstalige onderhandelaars Laurette Onkelinx (PS) en Zakia Khattabi (Ecolo). Later op de avond gingen de partijen wel weer aan tafel, vastberaden om door te vergaderen tot de finish. Om 3.30 uur kwam witte rook.