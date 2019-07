Jasper Philipsen probeert vandaag in Toulouse Alexander Kristoff naar de zege te loodsen. Of het zijn allerlaatste trucje is van deze Tour, weet hij niet. “De verzuring in de benen is er. De dokter houdt me doorlopend in de gaten. Ga ik de Pyreneeën over? Geen idee. Na Toulouse resten er ook maximaal twee spurten”, rekent het alfamannetje uit Ham voor.