Nederlandse motorracer overlijdt week na crash op circuit Zolder

Heusden-Zolder -

Organisator RSZ Motorsport kreeg gisteren het trieste nieuws dat Tommie Megens (35) is overleden. De Nederlander verbleef in het Sint-Franciscusziekenhuis nadat hij vorige week crashte tijdens een wedstrijd van de Zomer Avond Competitie, waarvoor Rensportschool Zandvoort het Circuit Zolder had afgehuurd.