Hasselt -

In de Pietelbeekstraat op de grens van Hasselt en Diepenbeek heeft dinsdagavond een brand een keuken van een studentenhuis zwaar beschadigd. De vlam was in de plan geslagen en door de hitte was ook de dampkap beginnen branden. Een buurman wist de vlammen te blussen met een poederblusser voor de brandweer ter plaatse was. De buitenlandse jongeren die in het pand verbleven, hadden zichzelf in veiligheid gebracht. De brandweer verluchtte de keuken. Het studentenhuis blijft bewoonbaar.