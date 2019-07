Deze Lommelaar is de architect achter de prestaties van Tourrevelatie Xandro Meurisse

Eerste Belg in het klassement, voor klinkende namen als Richie Porte en Mikel Landa. In zijn eerste grote ronde slaat Xandro Meurisse van het continentale Wanty-Groupe Gobert iedereen met verstomming. Samen met Wout van Aert is hij dé revelatie van deze Ronde van Frankrijk. Dat succes is ook een beetje Limburgs getint, want Meurisse wordt gecoacht door de Lommelse ex-prof Kevin Hulsmans. “Ik denk niet dat er in deze Tour veel verval bij Xandro zal optreden”, aldus de trotse trainer.