‘Game of Thrones’ haalt hopen Emmy-nominaties binnen

De succesreeks ‘Game of Thrones’ heeft nog maar eens een record gebroken. Ditmaal met de 32 nominaties die het binnenhaalde voor de Emmy Awards, de Oscars van de Amerikaanse televisie die in september in Los Angeles uitgereikt worden. De fantasyserie van de zender HBO, die dit jaar na het achtste seizoen afliep, wordt gevolgd door “The Marvelous Mrs. Maisel”, een serie van Amazon die twintig keer genomineerd werd voor de 71ste editie van de Emmy’s.

‘Game of Thrones’ heeft nu 161 nominaties op haar palmares. De 73ste en laatste aflevering, die in mei in de VS uitgezonden werd, brak het kijkcijferrecord ...