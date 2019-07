Ursula von der Leyen verkozen tot voorzitter Europese Commissie

LEES OOK: Wie is de vrouw aan het hoofd van Europa?

Met de steun van de verkozenen van haar eigen Europese Volkspartij (182 zetels) en van de socialistische (153 zetels) en liberaal-centristische (108) fracties kwam von der Leyen aan de 374 stemmen die ze minstens nodig had. Maar veel overschot had ze niet.

“Europa moet tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent in de wereld worden”, zo betoogde Von der Leyen dinsdagochtend in het Europees Parlement nog in de hoop zoveel mogelijk collega’s te overtuigen van haar goede bedoelingen. Daartoe wil ze onder meer een eerste Europese klimaatwet voorstellen en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met “50, zo niet 55 procent” verminderen.

My most sincere congratulations and very best wishes to @vonderleyen after her election as President of the European Commission . I really think she has all the qualities of political competence and European commitment to lead our #Europa