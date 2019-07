Arbeider (27) verpletterd in fabriek

De productie in het bedrijf Père Olive in Seilles (Andenne) is volledig stilgelegd na een arbeidsongeval waarbij een arbeider is omgekomen.

De woordvoerder van het bedrijf, Frédéric François, heeft dat zelf bekendgemaakt. Er is een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval opgestart.

Een jonge interimarbeider van 27 jaar werd verpletterd door een machine, zo heeft het arbeidsauditoraat bevestigd. Er is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval om de verantwoordelijkheden te bepalen.

De productie ligt stil en dat zal nog enkele dagen zo zijn. De bedrijfsleiding zegt dat er een crisiscel is opgericht en dat er voor psychologische ondersteuning wordt gezorgd. “We denken aan de familie en de dierbaren van de overledene en we zeggen hen als onze steun toe en we zullen al het nodig doen om klaarheid te brengen over de dramatische gebeurtenissen”, aldus de woordvoerder van Père Olive.

De vakbonden wensen nog geen commentaar te geven zolang het onderzoek naar de feiten loopt.