Chaos compleet wanneer kettingzaag van tuinman in het rond slingert en takken wegvliegen

Van een lucky bastard gesproken. Deze vrouw ontsnapt in het Canadese Kitchener op het nippertje aan een vliegende kettingzaag wanneer ze een man helpt tijdens het snoeien van een boom. De man riep haar hulp in omdat de kettingzaag blokkeerde in de tak die hij wilde afzagen. Wanneer de vrouw op de krakkemikkige ladder staat, breekt de tak plots door en zwiert de kettingzaag in het rond. De chaos is compleet wanneer ook de andere takken en ladders in het rond vliegen.