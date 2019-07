Belgische man verdrinkt voor Spaanse kust

Een Belgische man (51) is dinsdagochtend verdronken vlak voor de kust van het Spaanse L’Escala, in de provincie Gerona. De man kwam in moeilijkheden in de wilde zee. Zijn echtgenote riep de hulp in van de uitbaters van een beachbar, maar ook zij konden hem niet redden. “We hebben 150 meter ver gezwommen en konden hem nog op onze surfplank leggen. Maar hij was al bewusteloos. Alle hulp kwam te laat.”