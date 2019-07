De 24-jarige chauffeur die zondagochtend in het centrum van Brussel een Roemeense man van 21 jaar doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, is door de Brusselse onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

A.M. gaf zich maandagmiddag zelf aan bij de politie nadat zijn voertuig, dat duidelijk te zien was op camerabeelden, in de buurt van het ongeval was teruggevonden.

De onderzoeksrechter ...