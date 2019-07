KV Mechelen presenteert twee vervangers voor Olivier Somers, sportief directeur Stefaan Vanroy nog niet opgevolgd

De dagelijkse leiding is gegroeid van twee naar vier directeurs. Mogelijk volgt er nog een opvolger voor de opgestapte sportief directeur Vanroy. Foto: Photo News

KV Mechelen heeft zijn directiecomité, dat instaat voor de dagelijkse leiding, uitgebreid met twee directeuren. Gert Van Dyck en Frank Lagast voegen zich bij Hans Van der biesen, Luc Leemans en Dieter Penninckx. Van Dyck en Lagast nemen de positie van ex-grootaandeelhouder Olivier Somers in, die onlangs al zijn aandelen verkocht aan Penninckx.

Leemans en Van der biesen nemen de leiding in het directiecomité. Zij nemen de komende periode de operationele beslissingen en zetten de structurele lijnen uit. Gert Van Dyck en Frank Lagast zijn de nieuwe namen in Mechelen.

De eerste is voorzitter van het Malinwa Supportersorgaan, Lagast is ook supporter van de (voorlopig) nieuwste ploeg in 1A. “Zij zullen de huidige werking voorbereiden op de toekomst. Lagast zal ook het commerciële luik van de club op zich nemen”, klinkt het.

Tot voor kort maakte ook Olivier Somers deel uit van het directiecomité, maar die verkocht in nasleep van het matchfixingschandaal zijn aandelen aan Penninckx. Stefaan Vanroy stapte op als sportief directeur, maar hij wordt voorlopig niet vervangen. “De sportieve cel heeft de afgelopen maanden zijn waarde bewezen en blijft dus op dezelfde wijze verder werken”, aldus KV Mechelen.