Zutendaal -

Vier personen zijn dinsdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Kempsenseweg in Wiemesmeer. Rond 16.15 uur kwam daar een auto tegen een boom terecht. De chauffeur, haar moeder en twee kinderen konden zelf uit de auto kruipen. Ter plaatse kregen ze de eerste zorgen van een mug-arts. Later werden ze voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De Kempenseweg is momenteel afgesloten voor alle verkeer.