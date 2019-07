Wat al een tijdje in de lucht hing is sinds dinsdagnamiddag ook officieel: Ruslan Malinovskyi trekt na 3,5 jaar de deur van de Luminus Arena achter zich dicht en trekt naar het Italiaanse Atalanta Bergamo. “We zullen onze tijd in Genk nooit vergeten”, schrijft zijn echtgenote Roksana op Instagram. “Limburg is onze tweede thuis geworden.”