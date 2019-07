Juwelen hoogbejaard vrouwtje door valse controleurs watermaatschappij gestolen

Hasselt -

Dinsdagnamiddag is op de Grote Baan een vrouwtje van in de negentig op een brutale wijze bestolen. Twee mannen belden rond 13.30 uur aan en stelden zich voor als medewerkers van de watermaatschappij. De personen spraken Frans. Het vrouwtje liet de mannen nietsvermoedend binnen in haar appartement. Daar stalen ze haar juwelen. Het was toen de zoon op bezoek kwam, dat hij in de gaten kreeg dat er iets niet in de haak was. De valse controleurs konden ontkomen.