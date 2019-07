Juventus ontbreekt in FIFA 20

Cristiano Ronaldo speelt in FIFA 20 voor Piemonte Calcio. Foto: Photo News

Fans van Juventus zullen in FIFA 20 niet met hun favoriete team kunnen spelen. De Italiaanse landskampioen ondertekende immers een exclusief samenwerkingscontract met Konami, de uitgever van concurrent PES.

Door de samenwerking tussen Juve en Konami ontbreken de clubnaam, het logo, de shirts en het stadion van de Oude Dame in FIFA 20. De club zal in het spel door het leven gaan als Piemonte Calcio, zo bevestigde uitgever EA. De spelers, waaronder wereldster Cristiano Ronaldo, zitten wel in het spel.