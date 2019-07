Waarom dertigers Djokovic, Federer en Nadal het wereldtennis blijven domineren

Is 40 het nieuwe 30? Wimbledon 2019 heeft nogmaals bewezen hoe dominant Novak Djokovic (32 jaar), Rafael Nadal (33) en Roger Federer (37) blijven. De kloof tussen de Big Three en hun achtervolgers lijkt in de zomer van 2019 zelfs nog groter dan voorheen. Marc De Hous, analist voor Eurosport en voormalige coach van Kim Clijsters, verschaft tekst en uitleg. “De concurrentie zal nog jarenlang geduld moeten hebben.”