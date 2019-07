Krijgt Kylie Jenner binnenkort een tweede kindje?

Kylie Jenner en haar vriend Travis Scott zouden aan gezinsuitbreiding denken, meldt het Amerikaanse magazine People. De realityster en make-upmogul wil er naar verluidt zo snel mogelijk een broertje of zusje bij voor dochtertje Stormi.

Wordt de familie Kardashian-Jenner binnenkort uitgebreid met nog een telg? Als het van Kylie afhangt zou dat wel eens snel kunnen gebeuren. Haar dochtertje Stormi is ondertussen zeventien maanden oud en ze zou graag een broertje of een zusje voor het meisje op de wereld zetten.

“Kylie houdt ervan om mama te zijn en kan niet wachten om haar gezinnetje uit te breiden”, zegt een bron aan People. “Iedereen uit haar omgeving denkt dat ze binnenkort zwanger zal zijn van haar tweede. Ze zijn in elk geval al aan het proberen. Bovendien hebben Kylie en Travis het ook over trouwen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

