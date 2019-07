Hasselt - Steeds meer mensen kopen een brood of taart in de supermarkt, daardoor verdwijnt de warme bakker stil maar zeker uit het straatbeeld.

Bakkerij Depaifve in Hasselt is een van de drie enige artisanale bakkerswinkels in onze provinciehoofdstad. “Mensen vinden alles in de supermarkt”, klinkt het daar. “En het verkeer natuurlijk. Het is onmogelijk om nog in de stad te geraken”, klaagt de bakker aan. “We zullen nog een paar jaartjes doordoen en dan zien we wel.”