Zoveel calorieën minder moet je eten om slanker en gezonder te worden

Je calorie-inname beperken, kan er niet alleen voor zorgen dat je kilo’s kwijtraakt. Uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het nog tal van andere voordelen voor je gezondheid heeft, zo is het onder meer goed voor je bloeddruk en cholesterol.

Uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in vakblad Lancet Diabetes & Endocrinology blijkt dat een voedingspatroon dat bestaat uit dagelijks 300 calorieën minder allerlei gezondheidsvoordelen heeft. Niet alleen kun je er slanker door worden, het heeft duidelijk ook een positieve impact op je cholesterol, bloeddruk en bloedsuikerspiegel. Op die manier loop je ook minder risico om potentieel gevaarlijke en chronische aandoeningen zoals diabetes en hartziekten te ontwikkelen.

Dat werd duidelijk bij een onderzoek van de Amerikaanse Duke University bij 218 niet-obese mannen tussen 21 en 50 die om en bij de 2.400 calorieën per dag naar binnen werkten. Zo’n 150 onder hen werden op een dieet gezet met 25 procent minder calorie-inname terwijl de rest als controlegroep fungeerde. Dat gebeurde de eerste maand onder begeleiding en daarna moest dat dieet de volle twee jaar volgehouden worden.

Tien procent gewicht

De mannen die een dieet moesten volgen, slaagden erin om hun calorie-inname gedurende die hele periode gemiddeld met 12 procent naar beneden te halen (in plaats van de beoogde 25 procent weliswaar), wat neerkwam op zo’n 200 à 300 calorieën per dag. De groep verloor niet alleen gemiddeld tien procent gewicht, in tegenstelling tot de controlegroep ging ook hun gezondheid er flink op vooruit.