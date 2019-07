Antwerpse zoo verwelkomt flamingokuiken

In de zoo van Antwerpen is een flamingokuiken geboren. Het kuikentje woog exact 100 gram bij de geboorte en verkeert in goede gezondheid, blijkt uit het persbericht dat ZOO Antwerpen dinsdag verspreidt.

Het flamingokuiken is uitgebroed in een broedmachine. Dat gebeurt omdat flamingo-eieren heel fragiel zijn. De flamingo-ouders krijgen intussen een nepei van kalk, zodat hun broedzorg gestimuleerd blijft. De totale broedtijd bedraagt 28 dagen. Daarna duurt het 72 uur voor het kuiken uitbreekt.

Op 12 juli is het kuiken geboren. De Antwerpse zoo wisselde na een korte check-up het nepei voor het flamingokuiken. Na een paar minuten verbazing om het piepende kuiken zou de vader op het nest zijn gaan staan. Een tiental minuten later nam hij het kuiken, zijn eerste nakomeling, op zijn poten en ging hij zitten. “Hij houdt het kleintje warm onder zijn lichaam en je ziet het kopje af en toe tevoorschijn piepen. De ouders wisselen elkaar af om zelf te kunnen eten”, aldus ZOO Antwerpen in een persbericht.

Pasgeboren kuikens zijn spierwit van kleur. Hun eerste volle verenkleed is grijs, om na een jaar roze tot felrood te kleuren. De Antwerpse kolonie flamingo’s huist op het Flamingoplein in de zoo.