Brand op Kroatisch vakantie-eiland: 10.000 gasten in veiligheid gebracht

In een bos op het Kroatische vakantie-eiland Pag is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Het vuur bedreigde verschillende strandclubs nabij Novalja. De autoriteiten brachten meer dan 10.000 mensen in veiligheid, die daar feestvierden, aldus een politiewoordvoerder aan de zender N1. Niemand raakte gewond.