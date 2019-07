Iconische Versace-jurk van Jennifer Lopez is een paar sneakers geworden

Tijdens de Grammy’s van 2000 droeg Jennifer Lopez een laag uitgesneden jurk van Versace die haar meteen tot mode-icoon bombardeerde. Die jurk heeft nu een tweede leven gekregen als een paartje sneakers.

Jennifer Lopez mocht dit jaar uit handen van de belangrijkste Amerikaanse mode-organisatie CFDA de award voor Fashion Icon in ontvangst nemen. “Van de beruchte Versace-jurk, over haar muziekvideo’s die gecementeerd zijn in de geschiedenis van de popcultuur tot haar talloze iconische momenten op de rode loper: de stijl van Jennifer Lopez is altijd een hoogtepunt geweest”, klonk het toen.

Wel die beruchte Versace-jurk is het gifgroene exemplaar met duizelingwekkende decolleté dat ze droeg tijdens de Grammy’s van 2000. Het Italiaanse modehuis brengt nu in samenwerking met de Amerikaanse sneakerwinkel Concepts een sportschoen uit die gebaseerd is op die jurk, inclusief de print met groene bladeren.

Net zoals de peperdure jurk, zijn ook de sneakers niet goedkoop. Voor een paar betaal je omgerekend zo’n 955 euro. Ze worden op 19 juli gelanceerd en wel via de website van Concepts en in hun winkels in Boston en NYC.