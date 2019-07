Von der Leyen speelt groene en vrouwelijke troefkaarten uit in poging om Europees Commissievoorzitter te worden

Ursula von der Leyen heeft dinsdagochtend in het Europees Parlement in Straatsburg een ultieme oproep gelanceerd om haar voordracht tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te steunen. Om weifelende volksvertegenwoordigers over de brug te halen, beloofde de Duitse christendemocrate werk te maken van de strijd tegen de klimaatopwarming, en wil ze evenveel vrouwelijke als mannelijke Eurocommissarissen aanstellen.