Netflix schrapt omstreden scène uit succesreeks

Netflix heeft twee jaar na de première van de reeks ‘13 Reasons Why’ beslist om een expliciete zelfmoordscène uit de laatste aflevering te schrappen. Dat meldt het streamingplatform via Twitter.

In de reeks legt het tienermeisje Hannah Baker op cassettebandjes uit waarom ze zelfmoord heeft gepleegd. Specialisten hadden al bij het verschijnen van de serie in maart 2017 kritiek geuit op de manier waarop het onderwerp behandeld wordt. Uit onderzoek is gebleken dat er na de eerste uitzending een piek van zelfdodingen was bij Amerikaanse tieners, al is het niet mogelijk een oorzakelijk verband te bewijzen.

“Nu we de lancering van het derde seizoen later deze zomer voorbereiden, hebben we nagedacht over het lopende debat over de reeks”, schrijft Netflix op Twitter. “Op advies van medische experts, onder wie dokter Christine Moutier, Chief Medical Officer bij de Amerikaanse Stichting Zelfmoordpreventie, hebben we samen met bedenker Brian Yorkey en de producers van ‘13 Reasons Why’ beslist om de scène uit seizoen 1 waarin Hannah zich van het leven berooft, aan te passen.”

An update on 13 Reasons Why



If you or someone you know needs help finding crisis resources please visit https://t.co/cNtjtuNG1p pic.twitter.com/SxGjbYpZF6 — Netflix US (@netflix) 16 juli 2019

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.