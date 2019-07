In de zoo gelogeerd

Centrum

Genk - Vorig weekend opende vzw Heemkring Heidebloemke een tentoonstelling over de zoo van Zwartberg die van 1970 tot 1997 honderdduizenden bezoekers trok. De Heemkring realiseerde deze tentoonstelling nu op de voormalige mijnsite van Zwartberg LABIOMISTA zijn deuren opende.

Het talrijk opgekomen publiek kon tijdens de vernissage kennismaken met het verhaal van de villa die in 1925 werd gebouwd voor de mijndirecteur. Foto's van het interieur zoals het vroeger was, maar ook het verhaal van de zoo wordt uitvoerig uit de doeken gedaan. Unieke foto's van dieren, maar ook van de omgeving laten zien hoe de zoo in zijn gloriejaren massa's toeristen aantrok. In de tentoonstelling merken we ook foto's op van bezoekers die hun afbeeldingen binnenbrachten. In zijn openingswoord schetste voorzitter Jef Habex de evolutie van de villa doorheen de verschillende bestemmingen. De bibliotheek zorgde voor tekeningen die de kinderen ter plekke kunnen inkleuren.

De tentoonstelling is open tijdens de openingsuren van de bibliotheek en loopt nog tot 26 augustus in de lokalen van de heemkring (bib 2de° verdieping).