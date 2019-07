‘Game of thrones’-ster Sophie Turner deelt beelden van haar spectaculaire huwelijksreis

Na hun huwelijk in een Frans kasteel, vertoeven Sophie Turner (23) en Joe Jonas (29) momenteel op de Malediven. Ze brengen op de paradijselijke eilandengroep hun huwelijksreis door en laten hun fans via Instagram meegenieten van alle luxe, pracht en praal.

Sophie Turner en Joe Jonas trouwden in mei in Las Vegas, maar deden dat vorige maand nogmaals over voor familie en vrienden in het kasteel Tourreau in de Franse Provence. De bruid droeg toen voor de gelegenheid een trouwjurk van Louis Vuitton waar meer dan duizend uur aan werd gewerkt. En ook hun huwelijksreis is best luxueus, want ze verblijven momenteel in een vijfsterrenhotel op de paradijselijke Malediven.

Het gaat meer bepaald om het Soneva Fushi-resort waar ze in een houten villa met negen kamers op het water logeren en waarmee je via een glijbaan zo de zee in kunt glijden. Iets wat Joe ook demonstreert in een van de filmpjes die ze hebben gedeeld.

“Dit is het paradijs. Wat een magische plek”, schrijft de ‘Game of thrones’-actrice dan ook bij een van de foto’s. Dat mag wel voor een logement waar je omgerekend zo’n 25.000 euro per nacht voor moet neertellen.