Bilzen -

Een 31-jarige Pool uit Hasselt is dinsdagochtend zijn rijbewijs 15 dagen kwijtgespeeld bij een zomer BOB-campagne in Bilzen. De man werd aan de kant gehaald toen hij richting werk reed. De speekseltest kleurde positief voor het gebruik van marihuana. De man werd meegenomen naar het politiekantoor voor een speekselanalyse. Hij zal zich later ook voor de politierechter mogen verantwoorden.