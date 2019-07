Stella McCartney ruilt Kering in voor die andere luxegroep LVMH

Modeontwerpster Stella McCartney gaat aan de slag voor het modeconcern LVMH. Dat werd maandag bekendgemaakt. Opvallend is dat de Britse net jarenlang een van de uithangborden was van grote rivaal Kering.

Een jaar geleden kondigde Stella McCartney aan dat zij en Kering hun samenwerking na zeventien jaar zouden stopzetten. Ze kocht daarbij de vijftig procent aandelen die de modegroep in handen had terug. Maandag kwam dan de aankondiging dat ze nu met concurrent LVMH in zee gaat. Meer details over de deal zullen pas in september bekendgemaakt worden, maar wel al is duidelijk dat ze dit keer hoofdaandeelhouder blijft en ook het creatieve brein.

LVHM, dat onder meer ook eigenaar is van Louis Vuitton, Christian Dior en Givenchy, wil met deze nieuwe samenwerking nog meer gaan inzetten op duurzaamheid. “Het is het begin van een mooi verhaal dat we samen zullen schrijven en we geloven in het potentieel op lange termijn van haar modehuis”, klinkt het in een eerste reactie bij LVMH.

Pionier

“Een beslissende factor was het feit dat Stella de eerste was om duurzaamheid en ethische zaken op de voorgrond te plaatsen, en dat ze een pionier was om haar modehuis daarrond op te bouwen.” McCartney was een van de eerste ontwerpers die stevig inzette op het ontwikkelen van kleding gemaakt uit gerecycleerde materialen en leder en bont afzwoor. Ze kondigde in mei ook nog een vijfjarige samenwerking met Unesco aan.

Het is dit jaar al de tweede grote deal die LVHM sluit nadat het eerder ook al Rihanna aan boord had gehaald om haar eigen modehuis mee op te richten.