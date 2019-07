Nieuw sterrenkoppel: Shawn Mendes en Camila Cabello

Na veel geruchten is het nu toch offi­cieel: popsterren Shawn Mendes (20) en Camila Cabello (22) zijn een stel. De jonge popsterren werden de voorbije dagen meermaals kussend gespot.

Shawn Mendes en Camila Cabello leerden elkaar vijf jaar geleden kennen op tournee, toen die laatste nog deel uitmaakte van de meidengroep Fifth Harmony. Sinds ze in 2015 het nummer ‘I know what you did last summer’ uitbrachten, werden de twee vaak aan elkaar gelinkt.

Ook de stomende clip van ‘Señorita’, waarmee Mendes en Cabello nu een hit te pakken hebben, wakkerde de vermoedens aan. In de VS reageren fans extatisch en vergelijken ze het koppel al met voor­gangers als Justin Bieber en Selena Gomez.