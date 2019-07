Fonduerestaurant ‘Cuinesse’ in de Genkse Grotestraat sluit de deuren. Dat wordt via Instagram bekend gemaakt.

De zaak was tot 15/7 gesloten wegens jaarlijks verlof. Op de vooravond van opening maken de zaakvoerders via Instagram bekend dat het restaurant gesloten zal blijven. “Met veel pijn in het hart moeten ...