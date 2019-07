Topsprinter, dat kon er ook nog wel bij. Wout van Aert (24) klopte in Albi én Elia Viviani én Caleb Ewan én Peter Sagan. In minder dan een jaar transformeerde hij van twijfelende veldrijder tot wereldtopper op de weg. Aan zo’n rotvaart – 62,4 kilometer per uur gisteren – dat hij het zelf niet kan geloven: “Ik klop alle sprinters in de wereld. Dit is een droom.”