Na het mysterie van Maaseik: ook hier zijn er problemen met zendmasten

Genk / Sint-Truiden -

Niet enkel in Maaseik zorgt een zendmast voor problemen. “We hebben over heel Vlaanderen een tiental dossiers lopen waarbij zendmasten die DAB+-signalen uitsturen voor storingen zorgen bij auto’s, garagepoorten of andere zaken die werken met een afstandsbediening”, zegt David Erzeel van het BIPT.