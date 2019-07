Meer dan 1,061 miljoen mensen willen - als we een Facebookevent moeten geloven - de zwaarbewaakte Amerikaanse basis Area 51 bestormen op 20 september. En dat baart het Amerikaanse leger heel wat zorgen.

‘Storm Area 51, they can’t stop all of us’, ‘bestorm Area 51, ze kunnen ons niet allemaal stoppen’, zo heet het Facebookevent dat ondertussen meer dan 1,061 miljoen aanwezigen telt. Meer dan 893.000 mensen ...