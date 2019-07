Genk -

En eindigen doen we met cultuur in Genk. Hoe realistisch zijn de schoonheidsidealen die de maatschappij ons oplegt? En hoe gaan we hiermee om? Het zijn enkele vragen die Limburgers Jee Kast & Guy Mombeeck stellen in hun kunstproject "Nu(e) - Dicht wegens censuur". De naakte vrouw is de basis van het kunstwerk. Het duo plaatste ze in een Genkse vitrine. En dat zorgt voor de nodige discussies.