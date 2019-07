ANALYSE. “Met dit spelersmateriaal moet Genk opnieuw meedoen voor de prijzen”

Racing Genk begint dinsdag aan de laatste rechte lijn richting Supercup en competitiestart. Adembenemende tendens in de aanloop: de miljoenen vlogen de deur in en uit. Ongezien. Geen typisch Genks verschijnsel, want ook andere Belgische clubs roeren zich. Zie Standard. Maar toch. “Wie niet durft investeren, lost de rol”, zei sportief directeur Dimitri de Condé recent. En net dat wil Genk ab-so-luut vermijden. De fouten uit het verleden mogen niet worden herhaald. En zùllen niet worden herhaald, durven wij vooropstellen. Met dit spelersmateriaal doet Racing opnieuw mee voor de prijzen. Moet.