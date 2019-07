In de Kelistraat in Beverst (zone 50) zijn maandag 70 bestuurders geflitst. Dat is bijna de helft van de 153 voertuigen die de camera passeerden. Slechts 11 van de 223 gecontroleerde voertuigen reed sneller dan 30 km/uur in de Dorpsstraat in Eigenbilzen. Op de Alden Biesensingel reden 41 bestuurders sneller dan de toegelaten 90 km/uur. De hoogst gemeten snelheid was 135 km/uur. Op die plek werden 254 voertuigen gecontroleerd.