Belgische supermarkten verkochten melkproducten van mishandelde koeien

Volgens beelden die de Duitse dierenrechtenorganisatie SOKO Tierschutz met een verborgen camera heeft gemaakt, worden de koeien in het grootste melkveebedrijf in de Duitse deelstaat Beieren ernstig mishandeld. Ook verschillende Belgische supermarkten verkopen kazen die afkomstig zijn van het bedrijf, zo stelt Animal Rights maandag.

De beelden van Duitse organisatie werden in mei en juni gemaakt in het melkveebedrijf Endres in Bad Grönenbach. De video werd enkele dagen geleden al in Duitsland verspreid. Daarin is te zien hoe de melkkoeien ...