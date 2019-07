Charleroi haalt Amerikaanse vervanger voor forward Quincy Ford, club zoekt nog een center

Spirou Charleroi heeft met Moses Greenwood een vervanger beet voor Quincy Ford, die naar een club in de Duitse Bundesliga vertrekt. Dat hebben de Henegouwers maandag aangekondigd.

De Amerikaanse forward (2.01 meter, 100 kg) komt over van de Southeastern Louisiana Lions. In zijn laatste seizoen in de universiteitscompetitie was Greenwood goed voor een gemiddelde van 17,2 punten en 7,5 rebounds per wedstrijd.

De Carolo’s zijn nu nog enkel op zoek naar een center voor het komende seizoen. Naast Greenwood beschikt Spirou Charleroi over Joe Rahon, Ordane Kanda, Alex Libert, Anthony Beane, Noé Botuli, Thomas Creppy, Haris Delalic, Yoeri Schoepen, Axel Hervelle en Chris Tawiah.