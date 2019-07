Het ziet er naar uit dat er niet langer ‘geflamingled’ kan worden in de roze bar op de Antwerpse Groenplaats. Sinds begin juli blijven de deuren van het café waar Tanja Dexters haar naam aan verbond dicht, de stad bevestigt dat de zaak gestopt is.

Liefhebber of niet, de Flamingo Bar zal de boeken in gaan met een korte maar spraakmakende geschiedenis. De roze bar waar socialite Tanja Dexters haar schouders mee onderzette opende vorig jaar in september ...